Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwochnachmittag, 29.

Mönchengladbach (ots) - November, und Donnerstagmittag, 30. November, Zugang zu einem geparkten Auto auf der Taubenstraße verschafft. Sie haben hieraus einen Ersatzschlüssel entwendet, der zu einem anderen Pkw gehörte und sich dann mit diesem Fahrzeug entfernt.



Am Donnerstag erschien ein Fahrzeughalter (68) auf der Wache in Rheydt und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Augenscheinlich hatten sich Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum geparkten Pkw des Mannes verschafft und diesen nach Wertsachen durchsucht. Dabei fanden sie einen Ersatzschlüssel, der zum Zweitwagen des Anzeigenerstatters gehört.



Es handelt sich dabei um einen schwarzen Fiat Panda, der unweit des ersten Fahrzeugs auf der Taubenstraße geparkt war. Der Halter hatte seinen Fiat letztmals am Mittwochnachmittag um 16 Uhr dort gesehen und stellte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr fest, dass er nicht mehr dort war und sich jemand an seinem anderen Pkw zu schaffen gemacht hatte.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. Sie empfiehlt zudem: Lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Fahrzeug zurück, weder sichtbar noch im Kofferraum oder Handschuhfach.



Mehr Hinweise zur Prävention finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/. (et)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161 29-10222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell