Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen, 27.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, in Wanlo und Wickrath nach einem flüchtigen Autofahrer gefahndet, der zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit vor Beamten der Autobahnpolizei davon gefahren war.



Gegen 3.20 Uhr fiel einem Streifenteam der Autobahnpolizeiwache Mönchengladbach ein blauer Golf auf, der deutlich zu schnell auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs war. Die Polizisten gaben dem Fahrer daraufhin Anhaltezeichen. Zunächst machte der Mann am Steuer auch Anstalten, der Polizei von der Autobahn herunter zu folgen, doch dann überholte er und gab erneut Gas. An der Abfahrt Mönchengladbach-Wanlo verließ er die Autobahn und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit weiter. Die Polizei verlor hierbei den Sichtkontakt. Etwa eine halbe Stunde später fand sie den Wagen verlassen an der Straße Am Pastorat in Wickrathberg. Der Fahrer hatte das Auto offenbar zurückgelassen und war anderweitig weiter geflohen.



Die Polizisten stellten das Auto sicher und leiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrer ein. Bei ihm könnte es sich um einen circa 30- bis 35-jährigen Mann mit dunkelblonden Haaren handeln. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsstraftat nach § 315d StGB (verbotenes Kfz-Rennen). Außerdem erstrecken sich die Ermittlungen darauf, wer das Auto zur Tatzeit gefahren hat.



Zeugen, die in diesem Fall Hinweise für die Polizei haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 02161-290 mitzuteilen. (jn)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell