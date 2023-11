Ein Unbekannter hat einen 81-jährigen Mann am Mittwoch, 29.

Mönchengladbach (ots) - November, gegen 18.10 Uhr an der Straße Gracht beraubt.



Nach eigenen Angaben befand sich der Senior zu Fuß auf dem Rückweg zu seiner Wohnanschrift, als er im Bereich eines Hinterhofs zwischen der Straße Gracht und der Königsstraße von einem Mann von hinten angesprochen wurde. Der Unbekannte habe ihn dann in den Schwitzkasten genommen und sein Portemonnaie entwendet. Anschließend sei der Mann mit der Beute weggelaufen.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er hat eine kräftige Statur und seine Erscheinung wirkte auf den Senior südosteuropäisch. Außerdem war er mit einer weißen Jacke und einer grauen Strickmütze bekleidet.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)



