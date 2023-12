Am Montag, 18.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, ist es in Giesenkirchen zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Zwei Männer gaben sich dafür als Wasserwerker aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer 87-Jährigen.



Gegen 10.15 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Türe des Mehrfamilienhauses. Die 87-Jährige öffnete und gewährte dem Duo Eintritt, nachdem dieses sich als Wasserwerker ausgegeben hatte. Einer sei gleich ins Badezimmer gegangen und habe dort den Wasserhahn aufgedreht. Der Seniorin kamen Bedenken und sie wollte, dass die Männer die Wohnung verlassen. Etwa zeitgleich kam die 62-jährige Schwiegertochter zu Besuch und sah schon beim Betreten des Hauses, dass die Wohnungstür einen Spalt offenstand. Als das Duo sie erblickte, verließen sie die Wohnung unverzüglich.



Offensichtlich wurde nichts entwendet. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide trugen eine dunkle Kurzhaarfrisur und eine blaue Latzhose. Einer ist etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur, und trug einen Dreitagebart. Der andere ist etwa 1,75 Meter groß.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und weitere Hinweise geben können, werden um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290 gebeten.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell