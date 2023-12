Bei einem Verkehrsunfall auf der Bachstraße erlitt ein vierjähriger Junge am Freitagnachmittag, 10. Dezember, eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt wurde.

Mönchengladbach (ots) - Soweit bislang bekannt, war eine 39-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Bachstraße unterwegs. Der Junge lief ungefähr auf Höhe der Bootsstraße aus einer Personengruppe heraus über die Bachstraße, um diese zu überqueren. Hierbei kam es zum Unfall. Rettungskräfte versorgten den Vierjährigen erstmedizinisch vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort verblieb er zur Beobachtung.



Die Fahrerin ist unverletzt, es entstand kein Sachschaden an dem Auto. Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme. (cw)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell