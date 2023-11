Unbekannte haben am Mittwoch, 29.

Mönchengladbach (ots) - November, aus der Wohnung einer 87-Jährigen im Stadtteil Am Wasserturm Schmuck gestohlen.



Die Seniorin traf gegen 14.30 Uhr vor ihrer Haustür auf einen unbekannten Mann, der ihr sofort anbot, ihre Einkaufstaschen in die Wohnung zu tragen. Außerdem erklärte er der 87-Jährigen, dass er Mitarbeiter der Wasserwerke sei. In der Wohnung hielten sich beide gemeinsam ausschließlich in der Küche auf. Dort lenkte der Mann die Seniorin mit der Aufforderung ab, den Wasserhahn abwechselnd von kalt auf warm zu stellen. Währenddessen telefonierte er mit einem angeblichen Kollegen. Kurze Zeit später verabschiedete sich der Mann und ließ sich von der Seniorin zur Tür begleiten.



Später fiel der 87-Jährigen auf, dass unter anderem Schubladen im Schlafzimmer offenstanden und Schmuck fehlte. Vermutlich betrat ein zweiter Mann unbemerkt die Wohnung. Sie informierte eine Nachbarin und gemeinsamen verständigten sie die Polizei.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)



