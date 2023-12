Unbekannte sind am Donnerstag, 7.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr in eine Wohnung an der Sperberstraße eingebrochen.



Auf unbekannte Weise gelangten sie zunächst in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. An einer Wohnung im dritten Stock entfernten sie das Türschloss samt Türklinke und betraten die Wohnung. Anschließend verließen sie das Haus, mutmaßlich ohne etwas aus der Wohnung entwendet zu haben.



Im Rahmen der Tatortaufnahme befragte die Polizei am Abend Nachbarn zu möglichen Hinweisen auf den oder die Täter. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Nachbar gegen Mittag zwei ihm fremde Personen im Hausflur wahrgenommen hatte, die möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Beide sollen ungefähr 1,80 Meter groß gewesen sein, der eine schlank, der andere etwas korpulenter.



Die Polizei bittet Zeugen, weitere Hinweise zu diesen beiden Personen oder anderen verdächtigen Beobachtungen über die 02161-290 mitzuteilen. (jn)



