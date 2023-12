An zwei Tatorten haben Unbekannte am Mittwoch, 27.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, Einbrüche verübt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen.



An der Mülforter Straße verschafften sie sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie vom Garten aus eine Fensterscheibe einschlugen. Die Tat ereignete sich zwischen 9 und 18 Uhr. Sie entkamen mit mehreren Schmuckstücken.



Am selben Tag zwischen 15 und 18 Uhr gelangten Einbrecher im Stadtteil Schmölderpark an der Hubertusstraße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hierzu hebelten sie die Eingangstür mit einem Werkzeug auf. Die dahinterliegenden Räume durchwühlten sie und nahmen Bargeld mit.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, diese unter der Telefonnummer 02161-290 mitzuteilen. (jn)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell