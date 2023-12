Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. Dezember, zwischen einer Autofahrerin und einem Autofahrer an der Gladbacher Straße sucht die Polizei Zeugen.

Mönchengladbach (ots) - Bei dem Vorfall erlitt die 23-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen.



Nach eigenen Angaben fuhr die 23-Jährige mit ihrem Auto gegen 17 Uhr die Gladbacher Straße in Richtung Rheindahlen entlang und hielt an einer rot zeigenden Ampel im Bereich der Hohe Straße an. Sie habe auf dem linken Fahrstreifen zum Abbiegen gestanden, als ein schwarzer VW (Polo) ihr von hinten aufgefahren sei. Sie sei daraufhin ausgestiegen und der Unbekannte habe in dem Moment sein Auto beschleunigt und sei in Richtung Hardter Straße geflüchtet.



Der Fahrer wird wie folgt beschrieben. Er ist circa 20 Jahre alt und hat dunkle Haare. Auf die 23-Jährige wirkte sein Erscheinungsbild südländisch.



Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)



