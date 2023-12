Bei einem Alleinunfall auf der Schaumburger Straße hat sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein Zweiradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Porta Westfalica (ots) - Den Erkenntnissen nach hatte der 26-jährige Mann aus Porta Westfalica mit einem Kleinkraftrad die Schaumburger Straße in Fahrtrichtung Eisbergen befahren, als er in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über die Cross-Maschine verlor und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um ihn bevor er durch Rettungskräfte mit schweren Verletzungen ins Klinikum Minden gebracht wurde.



Ermittlungen ergaben den Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz, woraufhin von den Beamten eine entsprechende Anzeige auf den Weg gebracht wurde.



