Zu einer Raubstraftat ist es Freitagabend am Kinderspielplatz in Nähe der Richard-Wagner-Straße gekommen.

Lübbecke (ots) - So befand sich ein 18-jähriger Lübbecker zusammen mit einer Freundin (17) auf einer Parkbank, als sich gegen 20.25 Uhr eine männliche Person näherte und das Duo in ein Gespräch verwickelte. Infolgedessen bedrängte der Unbekannte die junge Frau. Weil ihr Begleiter dies zu unterbinden versuchte, griff ihn schließlich der Täter mit Faustschlägen an. Nach der folgenden Rangelei floh der Kriminelle samt einer erbeuteten Musikbox vom Ort des Geschehens. Wenig später verständigte man die Polizei.



Die Auswertung erster Hinweise führte die Beamten schließlich auf die Spur eines polizeibekannten Lübbeckers (19). Der tatverdächtige Heranwachsende konnte schließlich von den Polizisten an seiner Heimatadresse angetroffen werden. In diesem Zusammenhang leiteten die Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.



