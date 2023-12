Bei winterlichen Straßenverhältnissen müssen Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit und Fahrweise anpassen - andernfalls kann es zu Unfällen mit schwerwiegenden Folgen kommen.

Hüllhorst (ots) - Diese Erfahrung machte in der Nacht zu Donnerstag ein 19-jähriger Autofahrer in Holsen.



Nach ersten Erkenntnissen war der Fahranfänger gegen 1.20 Uhr mit seinem Renault auf der Holsener Straße in Richtung Ahlsen unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve auf Höhe der Straße "Im Grünen Winkel" verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte der Renault in Richtung eines Grundstücks und rutschte über das Erdreich des dortigen Vorgartens. Dabei wurden mehrere Büsche entwurzelt, bevor der Kleinwagen vor einem Baum zum Stillstand kam.



Durch die Kollision zog sich der Fahrer leichte Verletzungen am Kopf zu. Ein Krankenwagen wurde vor Ort nicht benötigt. Der Hüllhorster wollte sich im Anschluss der Unfallaufnahme selbst in ärztliche Behandlung begeben.



Um die anschließende Bergung sowie das Abschleppen des stark beschädigten Pkw kümmerte sich der Fahrer selbst.



