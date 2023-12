Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht einen Autofahrer, der Schlangenlinien fuhr.

Lübbecke (ots) - Der Wagen konnte in der Folge von Einsatzkräften angehalten werden.



Der Hinweisgeber befuhr gegen 00:15 Uhr die B 239 von Kirchlengern kommend in Richtung Lübbecke. Hierbei fiel ihm ein vor ihm fahrender Citroen auf, dessen Fahrer den Wagen nicht mehr unter Kontrolle hatte und deutliche Schlangenlinien fuhr. Hierauf meldete der aus dem Raum Herford stammende Mann der Polizeileitstelle seine Beobachtungen. Kurze Zeit später konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Lübbecke den Wagen auf der Berliner Straße sichten. Nachdem der Autofahrer zunächst die Anhaltezeichen ignorierte, konnte das Fahrzeug in der Gehlenbecker Straße angehalten und kontrolliert werden. Hierbei bemerkten die Beamten sofort die deutliche Alkoholisierung des 60-Jährigen in Lübbecke gemeldeten. Dies bestätigte ein durchgeführter Alco-Test. Es folgte im Krankenhaus Lübbecke die Entnahme einer Blutprobe. Den Führerschein behielten die Polizisten ein.



Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell