Als eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochabend die Gasstraße befuhr, entschlossen sich die Gesetzeshüter um kurz vor halb sieben einen entgegenkommenden Suzuki anzuhalten und dessen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Lübbecke (ots) - Daraufhin wendeten die Beamten den Streifenwagen, der Autofahrer bog in die Westerbachstraße ab, beschleunigte und versuchte sich der Überprüfung zu entziehen. Kurz darauf sprang der 21-Jährige an der Osnabrücker Straße aus dem Auto und ließ dieses auf dem Bürgersteig stehend zurück, um nur wenig später zu Fuß zurückzukehren.



Weil die Polizisten bei seiner Überprüfung Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogen- und Alkoholkonsum bemerkten und Ermittlungen ergaben, dass er den Wagen ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein gefahren hatte, wurde der polizeibekannte Lübbecker zu einer Blutprobe auf die Wache gebracht. Das Auto wurde beschlagnahmt. Nun hat der 21-Jährige mit der Eröffnung eines Strafverfahrens zu rechnen.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell