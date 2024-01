Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zweirad kam es am Freitagnachmittag im Bereich der Innenstadt von Bad Oeynhausen.

Bad Oeynhausen (ots) - Hierbei wurde der 17-jährige Kradfahrer schwer verletzt.



Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.20 Uhr auf der Herforder Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine Opel-Fahrerin aus Spenge die Herforder Straße in Richtung Löhne und beabsichtigte nach links in die Wiesenstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad. In der Folge stürzte der Biker aus Bad Oeynhausen mit seiner Yamaha auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen zu.



Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den Jugendlichen vor Ort, bevor er ins Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gebracht wurde. Um den Abtransport des beschädigten Motorrads kümmerte sich eine Familienangehörige.



