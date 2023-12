Auf der Kreuzung der Straßen Fünfhausen und Wasserstraße im Ortsteil Dehme kollidierten am Mittwochnachmittag zwei Autos.

Bad Oeynhausen (ots) - Ein Beteiligter steht unter dem Verdacht, seinen Wagen unter Drogeneinfluss gelenkt zu haben.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Bad Oeynhausener mit seinem Citroen gegen 16:00 Uhr die Straße Fünfhausen aus Richtung "Am Großen Weserbogen." Als er sich der Einmündung der "Wasserstraße" näherte, kam aus der vorfahrtsberechtigten Straße von rechts ein Volkswagen eingefahren, an deren Steuer eine 18-jährige Bad Oeynhausener saß. Er erkannte die Situation nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit seinem Wagen in die Fahrerseite des Polos. Durch die Wucht der Kollision schleuderten beide Fahrzeuge gegen die Grundstücksmauer eines angrenzenden Anwesens. Hierbei wurde auch ein Verteilerkasten zerstört. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenwagenbesatzung beim 40-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten. Daher entnahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe. Zudem behielten die Beamten den Führerschein des Mannes ein. Der nicht mehr fahrbereite Volkswagen musste abgeschleppt werden.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell