Auf einen entlang des "Neuer Weg" in Südhemmern geparkten Wagen fuhr in den Abendstunden des Montags eine Hillerin auf.

Hille (ots) - Hierbei verletzte sich die Frau leicht.



Demnach befuhr die 82-Jährige gegen 21.50 Uhr mit ihrem Citroen die Straße Neuer Weg in Richtung Fischerstadt. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte sie mit einem am rechten Straßenrand geparkten Smart. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen der Hillerin über sie Fahrbahn zum linken Straßenrand und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr konnte die Seniorin aus ihrer misslichen Lage befreien. Glücklicherweise zog sie sich nur leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Das total beschädigte Auto wurde geborgen und abgeschleppt.



