Aus bisher unbekannten Gründen verlor eine Autofahrerin am Freitag in der Ortsmitte von Schnathorst die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen eine Hauswand.

Hüllhorst (ots) - Hierbei zog sich die Seniorin leichte Verletzungen zu.



Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr die Lübbeckerin gegen 13.15 Uhr mit ihrem BMW die Tengerner Straße in Richtung Schnathorst. An der Einmündung zur Mindener Straße und Schnathorster Straße hielt sie zunächst ordnungsgemäß an. Als sie anfuhr und nach links abbog, verlor die 68-Jährige auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Straße ab. Hier prallte sie gegen eine Hauswand. Hierbei verletzte sie sich. Sie wurde vor Ort von einer Notarzt- und Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Vorsorglich wurde zur Unterstützung auch die Feuerwehr Hüllhorst alarmiert. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war der betroffene Bereich für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt.



