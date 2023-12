Zu einem Unfall auf der Bremer Straße (B 51) wurden die Beamten am Freitag gegen 14.15 Uhr gerufen.

Stemwede (ots) - Den Erkenntnissen nach hatte eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lemförde befahren, als sie im Bereich einer Rechtskurve in Nähe der Einmündung Klingenhagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Wagen der Frau aus Vechta mit dem entgegenkommenden BMW eines Fahrers (36) aus Quernheim. Beide Autos schleuderten daraufhin auf einen Grünstreifen. Während der VW am Rande eines leichten Abhangs zum Stehen kam, fand der BMW nach Kollision mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen sowie einem Baum seine Endposition.



Durch den Zusammenstoß zog sich der 36-Jährige offenbar leichtere Verletzungen zu, er wurde ins Krankenhaus Damme gebracht. Die VW-Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



