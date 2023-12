Wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden wurden die Beamten Dienstagnacht um kurz vor vier Uhr in die Koloniestraße gerufen.

Espelkamp (ots) - Vor Ort trafen die Beamten auf den Melder, der zuvor auf einen beschädigten Omnibus aufmerksam geworden war.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte sich zwischen Mitternacht und 3.50 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt zu dem auf dem Parkplatz eines Busunternehmens abgestellten Bus verschafft und diesen gestartet. In der Folge steuerte der bisher unbekannte Fahrer das Fahrzeug gegen eine Laterne und flüchtete anschließend von Ort und Stelle.



Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.



