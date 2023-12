Auf ihrem Heimweg ist am Donnerstagabend eine 66 Jahre alte Fußgängerin von einem Unbekannten angegriffen und bestohlen worden.

Minden (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatte sich die Mindenerin gegen 21.30 Uhr an der Straße Alte Sandtrift befunden, als sich ihr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer von hinten näherte. Der versetzte der Frau daraufhin unvermittelt einen Schlag und entriss ihr eine Umhängetasche samt Inhalt. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in Richtung des Bayernrings. Nach Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst wurde die verletzte Geschädigte zur ambulanten Versorgung ins Klinikum Minden gebracht.



Den männlichen Täter konnte die Frau den Beamten in einem geschätzten Alter von 20-25 Jahren beschreiben. Zudem habe der Mann eine dunkle Jacke getragen, so die Mindenerin.



Hinweise zum Täter werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell