Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 9.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Mindener Finkenstraße ein.

Minden, Porta Westfalica (ots) - Dazu verschafften sich die Kriminellen in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Schließlich entfernten sie sich unter anderem mit Schmuck und Uhren vom Tatort.



Außerdem kam es am Heiligabend zwischen 15.40 Uhr und 22.15 Uhr zu einem Einbruch in der Straße Im Langenfeld in Porta Westfalica-Nammen. Auch hier erhielten die Täter nach Gewaltanwendung Zutritt zum betroffenen Einfamilienhaus und nahmen ebenfalls unter anderem Schmuck mit sich.



Ferner meldete man der Polizei einen in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 8 Uhr verübten Einbruch in ein Wohnhaus in der Wagnerstraße in Minden. Ob und welche Beute die Täter in diesem Fall machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Einbruchsorte aufgefallen sind, der wird gebeten, seine Beobachtungen der Polizei unter Telefon (0571) 88660 mitzuteilen.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell