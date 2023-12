Wegen des Einbruchs in ein Wohnhaus wurden die Beamten am Samstag in die Abraham-Jacobi-Straße gerufen.

Minden (ots) - Den Erkenntnissen zufolge nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner um über ein Glaselement in das auf einem Eckgrundstück stehende Haus einzubrechen. Darin durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich unter anderem Bargeld und Schmuck. Als Tatzeit konnte nach den Angaben der Geschädigten die Tatzeit auf Samstag, 17 Uhr bis 21.55 Uhr eingegrenzt werden.



Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort aufgefallen sind, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.



