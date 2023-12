Nach Sachbeschädigungen an drei Autos in Ovenstädt am vergangenen Wochenende bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Petershagen (ots) - Den bisherigen Erkenntnissen nach trieben die Unbekannten in der Nacht zu Sonntag ihr Unwesen. An der Ringstraße, in Höhe der Hausnummern 112 bis 116, beschädigten sie drei geparkte Fahrzeuge. An einem weißen Skoda schlugen sie zweifach auf die Frontscheibe ein. Kratzer an der Fahrertür, ein abgebrochener Seitenspiegel sowie Dellen im Bereich der Motorhaube wies ein blauer Volkswagen auf. Zu guter Letzt erstattete der Halter eines schwarzen Ford eine Anzeige, weil die Heckscheibe beschädigt wurde.



Rund 3.000 Euro Schaden sind die Bilanz des nächtlichen Vandalismus im Petershäger Ortsteil. Bis zum Montagvormittag waren der Polizei keine weiteren beschädigten Fahrzeuge bekannt geworden. Die Beamten wollten jedoch nicht ausschließen, dass man ihnen im Laufe des Tages weitere ähnliche Fälle meldet.



Der Annahme der Ermittler zufolge dürften sich die drei Taten im Zeitraum von Samstag 23.15 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntagmorgen, 7.30 Uhr ereignet haben. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 entgegen.



