Ein polizeibekannter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender 30-Jähriger wollte sich am Samstagabend mit seinem Wagen einer Polizeikontrolle entziehen.

Espelkamp (ots) - Er konnte in der Folge gestellt werden.



Als eine Streifenwagenbesatzung gegen viertel vor acht Uhr auf der Birger-Forell-Straße einen Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, gab der Fiat-Fahrer Gas. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er auf der etwa 15 Kilometer langen Fahrt durch Espelkamps Innenstadtbereich vor dem Streifenwagen. Dabei passierte der Wagen mehrere Ampeln bei Rot, so auf der Präses-Ernst-Wilm-Straße und der Lübbecker Straße.



Die Fahrt endete schließlich nach einer starken Bremsung gefolgt von einem abgewürgten Motor vor Pollern im Ludwig-Richter-Weg. Infolge dessen flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Baltenweg, wo er kurze Zeit später von den Beamten eingeholt und festgehalten sowie anschließend zum Streifenwagen gebracht werden konnte. Bei der daraufhin erfolgten Durchsuchung des Fiats fanden die Gesetzeshüter Betäubungsmittel auf, die sie sicherstellten.



Weil sich den Beamten Verdachtsmomente hinsichtlich der Einnahme von Betäubungsmitteln ergaben, wurde dem Espelkamper auf der Polizeiwache in Espelkamp eine Blutprobe entnommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist.



Auf den polizeibekannten Mann kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel zu.



Auch die Halterin des Wagens muss sich mit einer Anzeige auseinandersetzen, weil sie dem Fahrer mutmaßlich den Pkw überlassen hatte.



