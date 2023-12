Zwei Wanderparkplätze sowie die Straße Rote Mühle suchten am Wochenende bisher unbekannte Diebe im Bereich Lübbecke auf.

Lübbecke (ots) - Die Polizei prüft in allen Fällen einen Tatzusammenhang.



Zunächst suchte am Samstagnachmittag eine Wuppertalerin die Lübbecker Polizeiwache auf und machte Angaben zu einem Autoaufbruch. So hatte die 44-Jährige ihren schwarzen Mercedes Benz gegen 15 Uhr auf dem Wanderparkplatz Hiller Moor, nähe Silbersee, an der Straße Moordamm abgestellt. Als sie rund eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die Beifahrerscheibe des Wagens eingeschlagen. Aus dem Fußraum entwendete man eine Handtasche samt Geldbörse und diversen Inhalt.



Gegen 20.00 Uhr beorderte die Polizeileitstelle nach einem Hinweis eine Streifenwagenbesatzung zur Straße Rote Mühle. Dort hatten zwischen 17.20 Uhr und 19.40 Uhr Unbekannte an drei ordnungsgemäß geparkten Autos Seitenscheiben eingeschlagen und diverse Gegenstände entwendet. Bei einem schwarzer Citroen hatte man die linke hintere Seitenscheibe zerstört und eine Sporttasche gestohlen. Nachdem die Diebe die hintere rechte Seitenscheibe eines schwarzen BMW gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie eine Tasche mit Bekleidung. Eine Tasche mit Büchern war die Beute aus einem schwarzer VW Golf. Auch hier hatte man eine Seitenscheibe eingeschlagen.



Am Sonntag war ein Autoaufbrecher in der Straße "Auf dem Aspel" im Bereich des Wanderparkplatzes am Moor aktiv. Hier hatte ein Ehepaar gegen 15.00 Uhr seinen schwarzen Golf abgestellt. Einen im Auto befindlichen Rucksack hatte man unter den Beifahrersitz geschoben. Als die beiden gegen 16.30 Uhr zurückkehrten, war das hintere rechte Fenster des Wagens eingeschlagen. Der Dieb hatte den im Fußraum des Fahrzeugs verstauten Rucksack samt Laptop und weiteren elektronischen Geräten sowie Ausweis und Schlüssel gestohlen.



Hinweise an die Ermittler der Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.



