Leichte Verletzungen erlitt am Montagnachmittag ein 28-jähriger Mann, als er auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst wurde.

Bad Oeynhausen (ots) - Den Angaben zufolge beabsichtigte der Bad Oeynhausener gegen 15 Uhr die Brunnenstraße auf dem Überweg in Höhe des Parkhauses Sültebusch in westliche Richtung zu überqueren. Als der Mann die Fahrbahn bereits zur Hälfte überquert hatte, wurde er von einem sich nähernden Wagen einer 79-Jährigen erfasst und stürzte zu Boden. Die Löhnerin war zuvor mit ihrem VW von der Mindener Straße kommend auf der Brunnenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zeitgleich den "Zebrastreifen" passierte.



Der Mann wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gebracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.



Am Fahrzeug ist durch den Aufprall lediglich ein geringer Sachschaden entstanden.



