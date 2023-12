Wegen eines mutmaßlichen Alleinunfalls wurden die Beamten am Donnerstagvormittag nach Stemwede gerufen.

Stemwede (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 62 Jahre alter Fahrer aus Stemshorn (Landkreis Diepholz) gegen 10.50 Uhr mit einem Hyundai die Schepshaker Straße in Richtung der Haldemer Straße befahren. Dabei geriet das Auto in Nähe der Einmündung "Auf dem Steinbrink" aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab in einen Graben und kollidierte anschließend mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.



