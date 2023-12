Zu einem Unfall auf dem Kahle-Wart-Weg kam es am Montagnachmittag.

Lübbecke, Hüllhorst (ots) - Eine 30-Jährige rutschte mit ihrem Wagen in die Leitplanke. Nun sucht die Polizei nach einem flüchtigen Transporter-Fahrer.



Den Erkenntnissen nach hatte die Fahrerin eines schwarzen Audis gegen 14.40 Uhr den Kahle-Wart-Weg in Richtung Oberbauerschaft befahren, als ihr ein Transporter entgegenkam. Dabei geriet dieser ausgangs einer Rechtskurve offenbar auf die Fahrspur der Autofahrerin. Dabei konnte die Lübbeckerin eine Kollision nur vermeiden, weil sie ihren Wagen gedankenschnell nach rechts gelenkt hatte. Infolge des Ausweichmanövers rutschte ihr Wagen über einen Grünstreifen gegen die rechtsseitig verlaufenden Leitplanken und wurde dabei beschädigt.



Der Fahrer des Transportfahrzeugs mit Münchner Zulassung setzte seine Fahrt in Richtung Obermehnen fort. Auf dem weißen Transporter könnte sich den Angaben zufolge in orangen Buchstaben die Aufschrift "Service-Hotline 0800" befunden haben.



Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer sowie dessen Fahrzeug. Wer Hinweise zu dem Wagen oder dessen Lenker geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.



