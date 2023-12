Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heuweg hat sich am Freitagabend eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Lübbecke (ots) - Den Erkenntnissen nach befuhr die 44 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 18.15 Uhr den Heuweg in Richtung Hausstätte, als sie im Bereich der Kreuzung zur Boschstraße aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Dieses geriet nach rechts von der Fahrbahn ab in einen Graben und durchtrennte ein Spannseil eines Strommastes.



Die Lübbeckerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.



