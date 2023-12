Wegen einer Raubstraftat in der Lindenstraße haben die hiesigen Beamten die Ermittlungen aufgenommen.

Minden (ots) - Ein 16-Jähriger hatte sich am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr am nordwestlichen Pavillon des ZOB befunden und auf einen Bus gewartet, als drei männliche Personen auf ihn zu kamen und ihn körperlich angingen. Dazu drückten sie ihr Opfer gegen eine Scheibe, forderten Bargeld und durchsuchten es. Als sich der 16-Jährige dagegen wehrte, zückte einer der Kriminellen ein Messer und bedrohte ihn. Nachdem das Täter-Trio schließlich eine geringe Bargeldsumme erhielt, entfernte es sich in Richtung eines Kiosks. Wenig später konnte der Geschädigte seine Heimfahrt antreten. Zuhause angekommen berichtete der Mindener Erziehungsberechtigten von dem Vorfall. Daraufhin verständigte man die Polizei und erstattete Anzeige.



Die Auswertung erster Hinweise ergab einen Tatverdacht gegen drei polizeibekannte Jugendliche. Hierzu laufen die weiteren Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell