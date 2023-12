Ein 6-jähriges Mädchen aus Hüllhorst wurde am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 38-Jährigen leicht verletzt.

Hüllhorst (ots) - Kurz vor 8 Uhr war das Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater zu Fuß auf dem Gehweg der Oberbauerschafter Straße unterwegs. Auf Höhe des Fußgängerüberweges beabsichtigten Vater und Tochter die Straßenseite in Richtung der dortigen Grundschule zu wechseln.



Den Erkenntnissen zufolge blieben die beiden Fußgänger zunächst am Fahrbahnrand stehen und hielten Ausschau nach sich nähernden Fahrzeugen. Als beide die Straße bereits betreten hatten, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem aus Richtung der Bünder Straße kommenden Opel und dem Kind. In der Folge fiel das Mädchen auf den Asphalt und verletzte sich dabei leicht.



Mit einem Rettungswagen wurde die 6-Jährige in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht, aus dem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.



Am Fahrzeug der Bünderin entstand offenbar kein Schaden.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell