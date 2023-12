Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Mittwochabend bei einem Polizeieinsatz vier Beamte mit einem Pfefferspray angegriffen und dabei leicht verletzt.

Minden (ots) - Zuvor waren die Streifenwagenbesatzungen wegen einer Auseinandersetzung zwischen gegen 19 Uhr zu einem Wohnhaus in die Bunsenstraße gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten in einer Wohnung auf einen 35 Jahre alten Mann.



Der ergriff bei Erblicken der Polizisten die Flucht und sprang von einem Hochparterre-Balkon. Vier Beamte nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Dies nutzte der Mindener, um ein von ihm mitgeführtes Pfefferspray in Richtung der Gesetzeshüter einzusetzen. Wenig später konnte der Mann beruhigt, gefesselt und auf die Wache gebracht werden. Das zuständige Ordnungsamt wurde zur Prüfung der Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung eingeschaltet. In der Folge wurde seine Unterbringung in einer Fachklinik veranlasst.



Durch die Nutzung des Pfeffersprays erlitten vier Polizisten leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Zudem wurde gegen den 35-Jährigen eine Anzeige unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie gefährlicher Körperverletzung geschrieben.



