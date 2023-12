Wegen eines Bedrohungsdeliktes wurden die Beamten am Donnerstagabend zum Bahnhof nach Espelkamp gerufen.

Espelkamp (ots) - Vor Ort, so die Erkenntnisse, hatten sich gegen 18.20 Uhr zwei Jugendliche (15, 16) aufgehalten und waren dabei verbal von einem Mann provoziert worden. Der bedrohte das Duo anschließend mit einem Messer und flüchtete anschließend vom Tatort. Beide Geschädigten blieben unverletzt.



Wenig später kam es in einem nahegelegenen Discounter zu einer weiteren Tat durch den mutmaßlichen Täter. Den weiteren Ermittlungen nach traf der Kriminelle zunächst ebenfalls im Umfeld des Bahnhofs auf einen Bekannten (18) und forderte diesen auf, gemeinsam für einen Einkauf zu dem genannten Einkaufsmarkt zu gehen. Als kurz darauf der Bezahlvorgang scheiterte, kam es im Kassenbereich schließlich zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Heranwachsenden, als dieser durch das Messer des Kriminellen leicht verletzt wurde. Anschließend verließ der Kriminelle mit unbezahlten Waren den Ort des Geschehens.



Noch während der Sachverhaltsaufnahme machten Zeugen die Beamten auf den vermeintlichen Täter aufmerksam, als sich dieser an der Koloniestraße aufhielt. Bei Erblicken der Beamten ergriff der Mann zu Fuß die Flucht.



Ersten Hinweisen zufolge dürfte es sich bei dem Täter mutmaßlich um einen polizeibekannten Mann aus Espelkamp handeln. In diesem Zusammenhang laufen die weiteren Ermittlungen.



