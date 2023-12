Mehrere Auseinandersetzungen in der Mindener Innenstadt haben am Wochenende die Einsatzkräfte der Polizei beschäftigt.

Minden (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatte sich in der Nacht zu Sonntag ein 26-Jähriger im "Markt 15" befunden, als er von einer männlichen Person provoziert wurde. Als der Mindener daraufhin zu einer Raucherpause vor die Tür ging, attackierte ihn der Unbekannte. Eine alarmierte Krankenwagenbesatzung versorgte den leichtverletzten Mindener wenig später an Ort und Stelle. Bei dieser Gelegenheit bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Einige Stunden später erstattete der 26-Jährige Anzeige bei der Polizei. Den Beamten gegenüber konnte der Geschädigte die Tatzeit auf 1 ein 3 Uhr nachts eingrenzen. Der ein rot-blau-kartiertes Hemd tragende Täter sei etwa 25-35 Jahre alt, schlank und habe einen Drei-Tage-Bart sowie eine Glatze gehabt.



Zudem wurde am Samstag gegen 4 Uhr ein 29-Jähriger ebenfalls am "Markt 15" von drei unbekannten Personen geschlagen. Der Geschädigte stürzte zu Boden und verletzte sich leicht, die Täter flüchteten.



Zu einer dritten körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr an derselben Örtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Personengruppe aneinander. Fünf Personen im Alter von 18 bis 28 Jahren erlitten offenbar leichte Verletzungen.



Außerdem kam es in der Nacht zu Samstag gegen 3.15 Uhr zu einer Körperverletzung am Königswall. Hier hatte ein 25-jähriger Mindener beabsichtigt Geld an einem Bankautomaten abzuheben, als ihn zwei Personen schlugen und traten. Ohne Beute flüchtete das Duo schließlich in Richtung der Kampstraße. Im Rahmen der Fahndung konnten schließlich zwei tatverdächtige Männer (20, 30) aus Minden angetroffen werden. Während einer von ihnen nach Identitätsfeststellung vor Ort entlassen wurde, brachten die Beamten den 20-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Am Sonntagmorgen wollte ein 27-Jähriger gegen 7.35 Uhr nach eigenen Angaben außerdem eine Rangelei zwischen mehreren Personen in der Tonhallenstraße schlichten. Infolgedessen griffen ihn die Unbekannten an der Ampelkreuzung zum Klausenwall an. Erst als zwei weitere Personen hinzukamen, ließ die offenbar sechsköpfige Personengruppe von dem Stemweder ab und flüchtete. Zwei Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: 170 cm, grauer Jogginganzug. Täter 2: 175 cm, schwarze Jacke mit Streifen, blaue Jeans. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt dem Klinikum Minden zugeführt.



Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell