Die Besatzung eines Rettungswagens wurde am Montagabend auf Grund eines Notfalls zur Kaiserstraße gerufen.

Minden (ots) - Als der zu behandelnde 36-jährige Mindener zum Rettungswagen geführt wurde, ging er unerwartet auf den Sanitäter los.



Gegen 21:50 Uhr alarmierte eine Frau den Rettungsdienst, weil ihr Lebensgefährte den Angaben nach im Obergeschoss lag und nicht mehr ansprechbar war. Nachdem die Rettungskräfte der Feuer- und Rettungswache Minden zunächst von einem internistischen Notfall ausgegangen waren, konnte der Mann geweckt und untersucht werden. Anschließend beabsichtigten die Sanitäterin und ihr Kollege die Person über das Treppenhaus zum Rettungswagen zu bringen. Zum Zwecke weiterer Untersuchungen sollte der Mindener in das Johannes Wesling Klinikum gebracht werden. Währenddessen ging der 36-Jährige auf den Rettungssanitäter los. Bei der Abwehr des Angriffs, fiel das Gerät zu Boden, das zu lebensrettenden Maßnahmen bestimmt ist. Zwar konnte der Mann beruhigt werden und in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden, das Gerät im Wert von mindestens 20.000 Euro wurde jedoch erheblich beschädigt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs aufgenommen. Warum es zu dem Angriff kam ist derzeit ungeklärt.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell