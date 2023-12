Ein 28-Jähriger aus Porta Westfalica ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Mann mit einem Messer bedroht worden.

Porta Westfalica (ots) - Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich das spätere Opfer zusammen mit einer Begleiterin (28) gegen drei Uhr morgens zu Fuß an der Meißener Straße befunden, als sie an einem Discount-Markt auf einen Bekannten der Frau trafen. Der bedrohte den Portaner daraufhin mit einem Messer. Dem 28-Jährigen gelang schließlich alleine die Flucht. Anschließend verständigte er die Polizei. Der Kriminelle entfernte sich gemeinsam mit seiner Bekannten den Angaben zufolge von Ort und Stelle.



Die eingesetzten Beamten trafen schließlich wenig später an derselben Straße auf den tatverdächtigen Mann (32) aus Porta Westfalica sowie dessen vier Jahre jüngere Gefährtin. Beide zeigten sich den Polizisten gegenüber wenig zugänglich. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten die besagte Stichwaffe auf und stellten diese sicher. Nach Feststellung seiner Personalien erhielt der Mann eine Gefährderansprache sowie einen Platzverweis. Zudem fertigten die Gesetzeshüter eine Strafanzeige wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, mit der sich der 32-Jährige nun auseinandersetzen muss.



