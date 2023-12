Wegen eines Unfalls wurden die Beamten am vergangenen Sonntag zum Kreisverkehr an der Porta-Allee / Kreisstraße gerufen.

Porta Westfalica (ots) - Den Erkenntnissen nach hatte ein 82 Jahre alter Opel-Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 17.15 Uhr die Barkhauser Straße befahren und seinen Wagen in den dortigen Kreisverkehr gesteuert, um diesen in Richtung der Kreisstraße wieder zu verlassen. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, geriet auf den rechtsseitigen Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einem Straßenbaum.



Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn offenbar leicht verletzt ins Klinikum Minden. Um den Verbleib des schwer beschädigten Autos kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.



