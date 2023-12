Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Loher Straße wurde am Mittwochabend ein Fußgänger offenbar leicht verletzt.

Bad Oeynhausen (ots) - So befuhr eine 67 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus Vlotho gegen 18.35 Uhr den Parkplatz, als es vor dem Haupteingang des Marktes zum Kontakt zwischen dem Auto und einem 55-jährigen Passanten kam. Dabei verletzte sich der Mann aus Vlotho offenbar leicht und wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus gebracht.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell