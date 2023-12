Nach einem Unfall auf einem Parkplatz in der Espelkamper Innenstadt bittet die Polizei einen beteiligten Radfahrer um Kontaktaufnahme.

Espelkamp (ots) - Am vergangenen Freitag (08.12.) wurde die Polizei zu einem Unfall auf dem Parkplatz zweier Discounter an der Gerhard-Wetzel-Straße gerufen. Dort kam es nach Angaben einer 51-jährigen Autofahrerin gegen 18 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem Volvo und einem kreuzenden Fahrradfahrer. In der Folge stürzte der Mann mit seinem Gefährt zu Boden und verletzte sich leicht, bevor er nach einem kurzen Gespräch humpelnd den Parkplatz verließ.



Bei dem Radler soll es sich um einen 40-50 Jahre alten schlanken Mann handeln. Bekleidet war er laut Angaben von Zeugen mit einer dunklen Jacke, grauer Jeans und einer Strickmütze. Zudem trug er offenbar einen dunklen Vollbart. Unterwegs war er mit einem grauen Fahrrad.



Der Radfahrer, sowie Personen, die den Unfall beobachteten, werden nun gebeten sich beim Verkehrskommissariat, unter der Rufnummer (0571) 8866-0, zu melden.



