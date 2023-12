Bei einem Unfall auf der L 770 ist ein Mann am Donnerstagnachmittag (30.11.) schwer verletzt worden.

Petershagen (ots) - Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Der 40-jährige Mann aus Petershagen befuhr, so die Ermittlungen, gegen 14.45 Uhr die Landstraße 770 aus Espelkamp kommend in Richtung Petershagen. Etwa zweihundert Meter vor der Kreuzung Speckenweg/Brüggenfeld kam der Fahrer mit seinem Opel aus bisher unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Grünstreifen, bevor er zunächst gegen eine Schutzplanke und anschließend frontal gegen einen Baum prallte.



Bei dem Unfall wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und zog sich offenbar lebensgefährliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten, der von einem Notarzt vor Ort versorgt und anschließend ins Johannes Wesling Klinikum eingeliefert wurde.



Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die Straße bis in die Abendstunden zwischen Speckenweg und Maaslinger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, oder denen der Wagen kurz vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 in Verbindung zu setzen.



