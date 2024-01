Für die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke war es eine eher ruhige silvestertypische Nacht.

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Insgesamt wurden die Ordnungshüter in der Zeit von 20.30 Uhr bis 6 Uhr 87 Mal zu Einsätzen gerufen.



Neben den üblichen Streitigkeiten, Körperverletzungen und Ruhestörungen im gesamten Kreisgebiet, kam es zu neun für Silvester nicht unüblichen Mülltonnen- und Heckenbränden. Im Stadtgebiet von Minden rückten Polizei und Feuerwehr vielfach gemeinsam zu den insgesamt fünf Einsätzen aus. In Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Lübbecke sowie Espelkamp kam es jeweils zu einem Brandeinsatz. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich Feuerwerkskörper die Brände auslösten.



Zu einem größeren Brandgeschehen kam es gegen 2 Uhr in Stemwede. Nachdem die Einsatzkräfte zunächst wegen brennenden Mülltonnen in die Rosenstraße nach Haldem gerufen wurden, stand kurze Zeit später auch das angrenzende Carport in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass ein Übertreten der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung liegt der entstandene Schaden bei etwa 15.000 Euro. Verletzt würde glücklicherweise niemand.



Kurz nach zwei Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in den Mindener Stadtteil Rodenbeck gerufen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden im Kreuzungsbereich Kuhlenstraße/Trippeldamm einen brennenden Schrank vor. Möglicherweise wurden in diesem zuvor Feuerwerkskörper gezündet. Weil anwesende Personen den entstandenen Rauch eingeatmet haben, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen.



Im Innenstadtbereich von Espelkamp waren Diebe in der Silvesternacht aktiv. So wählte ein aufmerksamer Zeuge gegen 3.30 Uhr den Notruf, als er in der Kantstraße einen lauten Knall wahrnahm und beobachtete, wie ein Fahrradfahrer vom dortigen Zigarettenautomaten in Richtung Tilsiter Weg flüchtete. Die Beamten konnten bei ihrem Eintreffen nur noch einen aufgesprengten Automaten sowie vereinzelte Zigarettenpackungen auffinden. Von dem Unbekannten fehlt bisher jede Spur. Nach der Sicherung der Spuren hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 entgegen.



Zudem wurden vier Streitigkeiten mit Körperverletzungen, zwei Fälle von häuslicher Gewalt sowie fünf Ruhestörungen, davon zwei in Bad Oeynhausen und drei in Minden, verzeichnet.



Des Weiteren sprachen die Beamten insgesamt sechs Platzverweise in der Silvesternacht aus. Weil zwei Personen diesen keine Folge leisteten, verbrachten sie die ersten Neujahrsstunden im Polizeigewahrsam.



Erfreulich aus Sicht der Beamten: Es ereignete sich in der Nacht im Kreisgebiet kein Verkehrsunfall mit Verletzten. So galt es sich lediglich um drei Wildunfälle zu kümmern.

Allerdings stoppten die Einsatzkräfte in Minden einen Autofahrer, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.



