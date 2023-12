Wegen eines Alleinunfalls wurden die Beamten in der Nacht zu Dienstag nach Lerbeck gerufen.

Porta Westfalica (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatten zwei Männer (20, 24) um kurz nach 3 Uhr auf einem Motorroller einen vom Wendehammer An der Pforte / Kloppenburg abgehenden Waldweg befahren. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer rot-weißen Wegesperre. Der 20-Jährige aus Hamm und der 24 Jahre alte Portaner verletzten sich schwer und wurde von einem alarmierten Notarzt-Team ins Klinikum gebracht. Da sich den Beamten Zweifel an der Schilderung des Unfallhergangs und bei der Fahrereigenschaft ergaben, wurde den beiden offenbar alkoholisierten Personen eine Blutprobe entnommen.



Ferner ergab eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem, dass das Zweirad nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Des Weiteren stellten die Beamten eine mutmaßliche Urkundenfälschung am Kleinkraftrad fest. Daraufhin wurde das Fahrzeug sichergestellt. Zudem leiteten die Ordnungshüter ein umfangreiches Ermittlungsverfahren ein.



