Am Donnerstag ist es an der Ecke Bremer Straße / An der Düwelsburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern gekommen.

Stemwede (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 12 Uhr die Bremer Straße (B 51) aus Richtung Lemförde kommend befahren und wollte an der Einmündung "An der Düwelsburg" nach links abbiegen. Zeitgleich befand sich ein 30-Jähriger Diepholzer mit einem Renault hinter dem VW und beabsichtigte den Wagen der Frau aus Damme zu überholen. Dabei schleuderte der Renault von der Straße und kollidierte mit einem Baum.



Beide Personen wurden durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Verbleib der nicht mehr fahrbereiten Autos.



