Bei einem Verkehrsunfall an der Marie-Harting-Straße hat sich am Dienstagmorgen ein Pedelec-Fahrer verletzt.

Espelkamp (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatte der 45-Jährige mit dem Rad die Marie-Harting-Straße in Richtung der nördlichen Parkplatzzufahrt befahren, als ein 56-jähriger Uchter einen VW von dem östlich gelegenen Firmengrundstück in den Wendehammer einsteuerte. Dabei kam es um kurz nach sechs Uhr zur Kollision der Verkehrsteilnehmer, der Espelkamper schleuderte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann mit offenbar leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Lübbecke. Der Autofahrer blieb unverletzt.



