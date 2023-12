Als die Beamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Nacht zu Samstag in der Prinzenstraße einen unfallbeschädigten Pkw bemerkten, entschieden sie sich, das Auto genauer anzuschauen und dessen beiden Insassen (40, 42) zu überprüfen.

Minden (ots) - Infolgedessen ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Unfall an der Hausberger Straße. Bei diesem, so die Erkenntnisse, war der Mercedes gegen 2.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten. Ohne seinen Pflichten nachzukommen fuhr der mutmaßliche Fahrer (42) weiter und steuerte den Wagen schließlich in die Prinzenstraße.



Da die Gesetzeshüter bei dem Petershäger eine mutmaßliche Alkoholisierung feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Fälschung handeln könnte. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nun erwartet den Mann ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.



Mögliche Beobachter des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.



