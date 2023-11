Am Dienstagabend kam es auf der L 770 bei Bierde zu einem Auffahrunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Petershagen (ots) - Den Erkenntnissen nach steuerte eine Petershägerin (48) ihren Toyota gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Wiedensahl, als plötzlich ein nachfolgender Pkw in das Heck des Kleinwagens auffuhr. Nachdem beide Autos kurz vor der Kreuzung Ilserheider Straße zum Stillstand kamen, entfernte sich der beteiligte Fahrer nach einem kurzen Gespräch unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.



Die verständigten Polizisten trafen im Rahmen der Ermittlungen an der Halteranschrift schließlich auf einen unfallbeschädigten Volkswagen sowie einen 22-Jährigen, als den mutmaßlichen Fahrer. Bei diesem ergaben sich den Beamten Verdachtsmomente einer Alkoholisierung, sodass er die Beamten zum Zwecke einer Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache nach Minden begleiten musste. Den Führerschein behielten die Gesetzeshüter ein. Auf den Petershäger wird nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zukommen.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell