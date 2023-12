Leichte Verletzungen erlitt am Freitagabend (22.12.) eine 23 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall.

Lübbecke (ots) - Den Erkenntnissen nach hatte die Frau aus Bad Oeynhausen mit ihrem Suzuki gegen 18.50 Uhr die Industriestraße aus Richtung der Berliner Straße kommend befahren. Zeitgleich befand sich der Fahrer eines Audi auf der Zeiss-Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Trotz der folgenden Kollision setzte der Mann seine Fahrt zur B 239 fort und verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 23-Jährige offenbar leicht und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.



Nach entsprechenden Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht schnell gegen einen 31 Jahre alten Mann aus Preußisch Oldendorf als Fahrzeugführer. In diesem Zusammenhang war der unfallbeschädigte Audi an dessen Halteranschrift von den Beamten festgestellt worden. Der mutmaßliche Unfallbeteiligte musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell