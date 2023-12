Wegen einer Unfallflucht am Freitag (24.11.) auf der Tonnenheider Straße bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Espelkamp (ots) - Den Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer eines Omnibusses gegen 7.45 Uhr die Tonnenheider Straße in Richtung Frotheim befahren, als ihm in Nähe der Einmündung Diekerorter Straße ein heller Lastwagen entgegenkam. Weil dieser den Angaben zufolge offenbar über die Mittellinie geriet, kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Dennoch fuhr der unbekannte Fahrer davon.



Wer Hinweise zu dem Lastwagen oder dessen Fahrer machen kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.



