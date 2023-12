Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Mittwoch eine Unfallflucht auf der Veltheimer Straße schnell geklärt werden.

Porta Westfalica (ots) - Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer war dort den Ermittlungen zufolge gegen 14.40 Uhr bei seiner Fahrt in Richtung Eisbergen auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit seinem Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden Iveco-Kleintransporters eines Bad Oeynhauseners (58) kollidiert. Anstatt anzuhalten, fuhr der Oberhausener ohne seinen Pflichten nachzukommen davon. Weil ein Zeuge dessen unsichere Fahrweise und den Unfall beobachtet hatte, folgte er dem VW-Transporter und konnte dessen Fahrer schließlich an der Ravensburger Straße zum Anhalten bewegen.



Im Rahmen der Befragung des 48-Jährigen konnte seitens der alarmierten Beamten eine mutmaßliche Alkoholisierung festgestellt werden. Daraufhin wurde dem Oberhausener eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.



